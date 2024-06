Porta Elisa News



Mercato, per la porta si pensa a Palmisani

giovedì, 27 giugno 2024, 16:08

di gianluca andreuccetti

A poco più di due settimane dall'inizio ufficiale del ritiro estivo, in casa Lucchese si respira aria di grande incertezza. Ferrarese, come dichiarato in conferenza stampa, vuole costruire una squadra nel complesso giovane e che possa migliorare il risultato dello scorso anno.

A proposito di under, secondo quanto raccolto dalla nostra redazione, tra i pali i rossoneri avrebbero messo nel mirino Lorenzo Palmisani, portiere classe 2004 di proprietà del Frosinone. Su di lui ci sarebbe da registrare anche l'interesse di diverse squadre di Serie C, tra cui Pergolettese, Sestri Levante e Arzignano. In caso di buon esito della trattativa, Palmisani rincontrerebbe mister Gorgone, allenatore con il quale ha già lavorato durante la sua esperienza nel Frosinone Primavera.

Nato il 12 giugno 2004, Palmisani ha mosso i primi passi proprio nel settore giovanile ciociaro, arrivando fino all'U19, con la quale ha vinto nella stagione 2021-22 il campionato di Primavera 2, in finale contro il Parma. Nel 2022-23, si è confermato titolare del Frosinone anche in Primavera 1, totalizzando 27 presenze e 10 cleen sheet. Le sue prestazioni non passano inosservate, tanto da entrare nel giro della Nazionale, conquistando nel 2023 l'Europeo U19. In questa stagione, dopo aver trovato poco spazio nell'Olbia in Serie C, Palmisani è tornato al Frosinone, ritagliandosi uno spazio da protagonista all'interno della Primavera gialloblù. Sempre tra i pali, sarebbe tramontata al momento la pista che porta a Filippo Rinaldi, che, secondo Il Corriere dello sport, sarebbe nel mirino del Bari in Serie B.

Come noto, la Lucchese è anche alla ricerca di un nuovo attaccante. I rossoneri starebbero valutando anche il profilo di Oscar Siafa, che tra pochi sarà svincolato dall'Alessandria, retrocessa in Serie D. Nell'ultima stagione, il classe 1997 ha totalizzato 3 reti e 4 assist in 27 presenze.