Mercato, in alto mare i rinnovi di Benassai e Tumbarello

martedì, 4 giugno 2024, 17:38

Con una nota ufficiale, ha reso noto di aver presentato tutta la documentazione necessaria nella giornata odierna, ovviamente provvedendo al pagamento di quanto dovuto per l'iscrizione e con il deposito della fideiussione richiesta

lunedì, 3 giugno 2024, 21:28

Le due squadre scenderanno in campo mercoledì 5 giugno per la gara d'andata. Il ritorno invece è previsto per domenica 9 giugno, allo stadio dei Marmi di Carrara. Sulla carta, il Vicenza parte leggermente favorito sugli apuani, ma la lotta è apertissima

domenica, 2 giugno 2024, 21:29

Prima di pensare alla costruzione della squadra, la società dovrà definire l'organigramma in vista della prossima stagione. Senza dimenticarci di mister Gorgone che, ad oggi, non è ancora chiaro se rimarrà o meno a Lucca. Per quanto riguarda il direttore sportivo, diversi i profili che sono circolati ultimamente: ecco i...

sabato, 1 giugno 2024, 08:47

Chi sta effettivamente portando avanti le trattative in nome e per conto della Lucchese? Fioccano le indiscrezioni che riguardano anche giocatori emergenti che possono esser ritenuti interessanti solo in seguito a una attività di scouting e conoscenza del mercato: chi sta lavorando per la Lucchese? O sono figure non del...