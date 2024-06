Porta Elisa News



Playoff, atto conclusivo: Vicenza o Carrarese?

lunedì, 3 giugno 2024, 21:28

di gianluca andreuccetti

Atto finale dei playoff 2023-24 di Serie C. Le semifinali, andate in scena sabato, hanno stabilito che saranno Vicenza e Carrarese a giocarsi l'ultimo posto per la Serie B. Le due squadre scenderanno in campo mercoledì 5 giugno per la gara d'andata. Il ritorno invece è previsto per domenica 9 giugno, allo stadio dei Marmi di Carrara.

Sulla carta, il Vicenza parte leggermente favorito sulla Carrarese. Non tanto per il valore della rosa, quanto per l'abitudine da parte del Lane di disputare questo tipo di partite. Dopo un inizio di stagione negativo, nella seconda parte di campionato i biancorossi hanno invertito il trend, chiudendo il girone A al terzo posto. Parte dei meriti vanno sicuramente a Stefano Vecchi, tecnico che lo scorso anno vinse la Serie C con la Feralpisalò. In questi playoff, il Vicenza ha eliminato rispettivamente Taranto, Padova ed Avellino, subendo un solo gol. Inoltre, il Lane non perde dallo scorso 20 gennaio ed è reduce da una striscia di 22 risultati utili consecutivi. La rosa è un mix di giovani di valore (come Marco delle Monache, classe 2005) e di giocatori di esperienza come Ferrari e Filippo Costa, il quale qualche anno fa ha vestito la maglia della Spal in Serie A. Il Vicenza non disputa il campionato di Serie B dalla stagione 2021-22.

Dall'altra parte invece abbiamo l'outsider di questa fase finale, ovvero la Carrarese. Partiti con l'obiettivo di un campionato di livello, i marmiferi sono arrivati a 180 minuti dalla promozione in cadetteria. I giallazzurri hanno eliminato nell'ordine Perugia, Juventus B e Benevento. Oltre alla solidità, vero e proprio marchio di fabbrica, il segreto è stato il carattere di questa squadra: sabato scorso, ad esempio, la Carrarese ha rimontato per due volte in trasferta il Benevento. Uno dei protagonisti è Mattia Finotto, attaccante arrivato a gennaio dalla Triestina e autore fino a questo momento di 7 reti. Da quando c'è stato il cambio di allenatore, con l'arrivo di Calabro, la Carrarese ha perso una sola volta. Una promozione che sarebbe storica per la Carrarese: l'ultima volta che i giallazzurri hanno disputato il campionato di Serie B è stato nella stagione 1947-48.