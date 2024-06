Ritiro, la Lucchese ripartirà da Il Ciocco

Altri articoli in Porta Elisa News

venerdì, 21 giugno 2024, 08:45

Con grande probabilità, il primo acquisto dei rossoneri per la sessione estiva sarà Edoardo Antoni, terzino reduce da un'ottima annata con il Tau Calcio, in Serie D. Sul classe 1999 c'era l'interesse di diverse squadre di Serie C, ma Antoni ha scelto la Pantera.

giovedì, 20 giugno 2024, 17:08

Il presidente rossonero in Comune per i primi contatti per la manifestazione di interesse sul rifacimento del Porta Elisa: "Non vogliamo attendere due anni. Prevista la possibilità di inserire alcune attività necessarie per il sostentamento del club. Il progetto di Aurora era impossibile".

giovedì, 20 giugno 2024, 15:40

Dopo il flop dei lavori della scorsa estate curati dalla Lucchese, con il terreno che ha ancora una volta mostrato tutti i suoi limiti nella stagione appena conclusa, stavolta ci prova il Comune, proprietario dell'impianto, a mettere a nuovo il manto erboso del Porta Elisa.

mercoledì, 19 giugno 2024, 17:21

Il centravanti sarebbe tra i giocatori che potrebbero lasciare Catania. Un'operazione che economicamente può apparire proibitiva per i rossoneri, ma visti gli ottimi rapporti tra Bulgarella e Faggiano, non è escluso che la trattativa possa andare avanti sulla base del prestito, con un eventuale diritto di riscatto