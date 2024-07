Porta Elisa News



Allegrucci, Frison, Bertaso: ecco chi potrebbe restare tra chi è in prova

sabato, 27 luglio 2024, 18:26

di gianluca andreuccetti

La Lucchese è al lavoro in vista dell'inizio ufficiale della nuova stagione. Il primo impegno sarà domenica 11 agosto in Coppa Italia, contro la Pro Vercelli. Archiviata la prima parte di ritiro, i rossoneri continueranno la preparazione a San Giuliano Terme. A più di un mese dalla fine della sessione estiva di mercato, la Pantera al momento ha una rosa incompleta, con alcuni ruoli che al momento sarebbero scoperti. Un aiuto potrebbe arrivare non solo dal mercato, ma anche dai calciatori in prova che giovedì hanno partecipato all'amichevole contro il Castelnuovo.

Andiamo con ordine. Chi al momento sta ben figurando è Filippo Frison. Il classe 2002, nel caso in cui venisse integrato nella rosa della Lucchese, andrebbe a completare il reparto difensivo. Sebbene venga schierato prevalentemente come difensore centrale, all'occorrenza può giocare anche come terzino destro o sinistro. Nativo di Bassano del Grappa, Frison è cresciuto nel vivaio della Fiorentina. Con l'U19 viola, ha vinto tre volte la Coppa Italia Primavera e una Supercoppa Primavera. Negli ultimi due anni, ha vestito le maglie di Fiorenzuola in Serie C e Carpi in Serie D. Giovedì, Frison è stato schierato da Gorgone nell'undici iniziale.

Nella ripresa della sfida contro il Castelnuovo, c'è stato spazio anche per l'estremo difensore Lorenzo Allegrucci. Considerando che per Palmisani manca solo l'ufficialità, vedremo se la Lucchese sceglierà di aggregarlo definitivamente alla prima squadra, magari come terzo portiere. Nato il 1 gennaio 2005, Allegrucci è cresciuto nel vivaio del Montespaccato, passando successivamente al Romana FC. Nella stagione scorsa, ha totalizzato 7 presenze in Serie D con la formazione laziale.

Infine, l'ultimo calciatore in prova che ha partecipato all'amichevole di giovedì è Lorenzo Bertaso. Rispetto agli altri due giovani menzionati precedentemente, non stiamo parlando di un under ma di un centrocampista classe 1998. Da un punto di vista tattico, può ricoprire sia il ruolo di interno di centrocampo che quello di mediano. Cresciuto nel settore giovanile del Chievo Verona, Bertaso può vantare più di 100 presenze in Serie D, con qualche apparizione in Serie C. Durante la sua carriera, ha vestito tra le altre le maglie di Padova, Trento e Imolese. Nell'ultimo anno, ha vestito i colori del Montecchio Maggiore, sempre in Serie D.