Mister Gorgone: "Ricominciamo domani, siamo abituati a soffrire"

mercoledì, 23 aprile 2025, 20:31

Un primo tempo, poi il crollo, per certi versi prevedibile viste anche le assenze difensive. Ora ci sarà una nuova battaglia che non è detto sia l'ultima: per fare scattare la forbice servirà aumentare il numero di punti che separano i rossoneri dal Sestri Levante, ora a meno otto. Mister Gorgone a fine gara è scoraggiato: "Avevamo tanti fuori, abbiamo fatto bene per 60 minuti poi abbiamo cinque minuti in cui si stacca e si capiva che avremmo preso gol, ne abbiamo preso un altro e lì la partita si è chiusa. Buon primo tempo, secondo tempo solo all'inizio, Saporiti e Tumbarello non giocavano da tempo, il calcio è semplice: qualità e condizione".

"Adesso c'è l'ultima gara cercheremo di vincere e vedremo cosa succederà dalle altre parti. Peccato perché abbiamo questi momenti negativi che decidono, ma adesso c'è una partita importante. Andiamo avanti, anche se ci sono molti assenti. Abbiamo solo un risultato e non è detto basti, peccato perché abbiamo fatto una rincorsa clamorosa in una situazione vergognosa. Ricominciamo domani, siamo una squadra abituata a soffrire, sappiamo non sarà facile e dobbiamo tirare fuori il massimo. Un grazie ai tifosi, a partire da Lucca United, e tanti altri che non vogliono essere nominati, che ci hanno permesso di superare le difficoltà per questa doppia trasferta".