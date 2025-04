Porta Elisa News



Gli avversari sulla strada dei rossoneri: la Torres

venerdì, 25 aprile 2025, 12:24

di gianluca andreuccetti

La partita più importante della stagione. Archiviata la trasferta di Arezzo, domenica pomeriggio la Lucchese ospiterà la Torres, gara valida per la 38^giornata del campionato di Serie C. Per centrare la salvezza diretta, i rossoneri sono chiamati a vincere e sperare che il Sestri Levante non faccia altrettanto contro il Carpi.

Dall'altra parte c'è un avversario ostico, che è stato in grado di confermare l'exploit dello scorso anno. Con il successo arrivato mercoledì i sardi hanno blindato il terzo posto in classifica, assicurandosi l'accesso al primo turno della fase nazionale dei playoff. Sulla carta, i rossoblù non hanno più quindi niente da chiedere al campionato. Uno dei punti di forza è la solidità difensiva: con 33 reti subite, la Torres ha la terza miglior difesa di tutto il girone B.

Una squadra esperta, con tanti giocatori che conoscono bene la categoria: basti pensare ai vari Mercadante, Mastinu e Fischnaller, capocannoniere della formazione di Greco con 12 reti. Sempre in attacco, occhio ai progressi mostrati nelle ultime settimane dall'ex Nanni, che pochi giorni fa contro il Carpi è stato autore di una doppietta. La Torres è reduce da una striscia di 5 risultati utili consecutivi e non perde dal 16 marzo scorso, contro la Pianese. I sardi hanno il terzo miglior rendimento in trasferta, con 34 punti raccolti lontani dal "Vanni Sanna".

Una sfida quindi non semplice, con la Lucchese che però, come dimostrato contro Entella e Ternana, contro le grandi sa esaltarsi. L'ultima vittoria della Pantera contro i rossoblù risale al 25 settembre 2005. In quell'occasione, furono decisive le reti di Antonio Magnani e Luis Oliveira.