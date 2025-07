Porta Elisa News



Barsanti: "Il lavoro è solo all'inizio"

martedì, 15 luglio 2025, 15:05

"Ringrazio uno a uno i membri della Commissione non solo per la disponibilità, ma soprattutto per la professionalità e l’interesse per le sorti della Lucchese che hanno dimostrato": lo scrive sul proprio profilo Facebook l'assessore allo Sport Fabio Barsanti che ripercorre le tappe concluse ma soprattutto proietta lo sguardo più avanti: siamo solo agli inizi di un nuovo percorso.

"La scelta all’unanimità della compagine – aggiunge – ci consentirà di far proseguire il calcio a Lucca, grazie a un impegno svolto a titolo gratuito e nel solo interesse dei nostri colori, a differenza di quanto andavano dicendo i soliti noti ai quali poco frega della nostra squadra. Adesso abbiamo una nuova proprietà che a giorni si presenterà alla città, con la quale inizierà un percorso che stavolta dovrà essere un cambio netto rispetto al passato, non solo a quello recente, ma quello a cui siamo abituati da troppi anni. In sintesi, il lavoro non termina oggi ma, anzi, inizia, con l’unico fine e con l’auspicio di percorrere una strada che possa accompagnare la Pantera in un cammino fatto di serietà e programmazione, ingredienti necessari e non più rimandabili.Testa al futuro e sempre forza Lucchese