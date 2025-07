Porta Elisa News



In panchina arriva mister Pirozzi

martedì, 15 luglio 2025, 07:27

di gianluca andreuccetti

Il giorno della verità ha sancito l'arrivo di un nuovo proprietario alla guida della Lucchese. Dopo il dietrofront dei due principali pretendenti, l'imprenditore americano Jesse Watchel e quello lombardo Fabrizio Capaccioli, a prendere le redini del club rossonero sarà l'imprenditore edile Matteo Brunori.

In attesa di scoprire i dettagli del progetto tecnico della nuova proprietà, l'unica certezza è legata al nome del prossimo allenatore che con ogni probabilità sarà Sergio Pirozzi. L'interessato, per ora, non conferma né smentisce, preferendo non commentare ed attendere i prossimi giorni, ma tutto porta a lui. Nato il 26 gennaio del 1965 a San Benedetto del Tronto in provincia di Ascoli Piceno, nel 2022 ha ottenuto la qualifica Uefa Pro, il massimo livello per gli allenatori di calcio. L'esperienza più importante è stata quella maturata con la Primavera della Lazio: subentrato a Stefano Sanderra all'inizio del 2025, i giovani biancocelesti hanno chiuso il campionato al nono posto in classifica, non distanti dai playoff.

In passato ha allenato tra le altre anche Rieti e Trastevere, con una brevissima parentesi nel 2023 con l'Alessandria in Serie C. Fuori dal campo, Pirozzi può vantare anche una carriera da politico. Dopo aver ricoperto prima la carica di vicesindaco e poi quella di consigliere della provincia di Rieti, dal 2009 al 2018 è stato sindaco di Amatrice, trovandosi a dover affrontare il dramma del terremoto che nel 2016 rischiò di distruggere la cittadina laziale. Nel 2018, dopo essersi candidato alla presidenza della regione Lazio, viene nominato consigliere regionale.