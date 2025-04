Lucchese, anche la Procura chiede il fallimento

Altri articoli in Porta Elisa News

mercoledì, 23 aprile 2025, 20:31

Il tecnico rossonero: "Peccato perché abbiamo questi momenti negativi che decidono, ma adesso c'è una partita importante. Andiamo avanti, anche se ci sono molti assenti: abbiamo solo un risultato e non è detto basti, peccato perché abbiamo fatto una rincorsa clamorosa in una situazione vergognosa.

mercoledì, 23 aprile 2025, 20:30

La difesa rossonera in piena emergenza non regge alla lunga gli attacchi dei padroni di casa che dilagano nella ripresa: Magnaghi incide ancora una volta, Saporiti e Selvini invece sono spuntati: le pagelle di Gazzetta

mercoledì, 23 aprile 2025, 17:30

Rossoneri in campo nel recupero di Arezzo a caccia di punti salvezza: mister Gorgone deve fare a meno di Gucher, Rizzo e Ballarini. Saporiti rilanciato dal primo minuto. Occasioni per Ravasio e Galli, poi sblocca Magnaghi e pareggia Shaka. Nella ripresa in gol due volte Pattarello, Tavernelli fa poker

martedì, 22 aprile 2025, 18:34

Dopo la sospensione di tutte le manifestazioni sportive in Italia per la morte di Papa Francesco, domani alle ore 18 i rossoneri saranno di scena ad Arezzo: mini tour de force con vista sulla salvezza per la Pantera, chiamata ad un risultato positivo per avvicinarsi al proprio obiettivo.