Angeli passa all'Empoli

Altri articoli in Porta Elisa News

venerdì, 4 luglio 2025, 18:57

Dopo aver ufficializzato la disponibilità a inserire la nuova Lucchese in Eccellenza, la Figc, a firma del suo presidente Gabriele Gravina, ha comunicato oggi anche il termine ultimo per l'iscrizione: è il 23 luglio prossimo, entro le ore 17 nella sede di via Allegri a Roma.

venerdì, 4 luglio 2025, 12:55

L'assessore allo Sport: "Appena chiuso il bando verrà nominata e affiancherà l’amministrazione nella valutazione. Una scelta, quella di non nominare da subito i partecipanti alla commissione, fatta nel solo ed esclusivo interesse della procedura e, quindi, della Lucchese"

giovedì, 3 luglio 2025, 16:46

Il Comune: "Sono professionisti di valore, profondi conoscitori del mondo sportivo e del nostro territorio. Il loro giudizio tecnico sarà decisivo per individuare il progetto migliore, capace di riportare stabilità e credibilità intorno ai colori rossoneri".

giovedì, 3 luglio 2025, 16:16

Pubblicato all'albo pretorio comunale il testo del bando per i soggetti che intendono manifestare interesse per far ripartire il calcio: scade il 10 luglio prossimo. Tutti i requisiti richiesti dal Comune e dalla Figc