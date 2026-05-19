Serie D, ecco le scadenze

Porta Elisa News
martedì, 2 giugno 2026, 09:15
Mentre la società rossonera è intenta, dopo essersi assicurata il nuovo tecnico, ad allestire la formazione per il prossimo campionato, cominciano ad approssimarsi le scadenze per l'iscrizione. Le domande di ammissione al campionato di Serie D dovranno essere presentate dal 4 al 10 luglio.
In quella finestra, le società aventi diritto a presentare domanda di iscrizione dovranno produrre tutta la documentazione. A quel punto, l'organismo di vigilanza esaminerà le pratiche ed eventuali mancanze dovranno essere sanate entro il 21 luglio. L'elenco ufficiale delle squadre ammesse al campionato 2026-2027 (ricordiamo ci sono ancora sette posti che saranno assegnati entro i prossimi due fine settimana con gli spareggi di finale) sarà reso noto entro il 25 luglio.
venerdì, 29 maggio 2026, 08:59
Il loro abbattimento, essendo in stato grave criticità statica, è funzionale per ottenere il via libera della commissione di vigilanza per l'agibilità nel prossimo campionato di calcio di Serie D, dove l'illuminazione non è obbligatoria
martedì, 26 maggio 2026, 09:03
Dopo l'arrivo, ormai manca solo l'ufficialità, del nuovo giovane tecnico Marco Bernardini, reduce da un secondo posto in Serie D con il Trastevere, che è destinato a portarsi a Lucca una parte del suo staff, ma, a quanto sembra, non l'allenatore in seconda, ecco che impazzano i nomi per...
venerdì, 22 maggio 2026, 15:10
Nuovo faccia a faccia Comune-Lucchese per la ristrutturazione dello stadio: una delegazione del club, capitanata dal patron Matteo Brunori, si è recata nuovamente a Palazzo Orsetti per un'ulteriore interlocuzione con dirigenti e amministratori comunali
martedì, 19 maggio 2026, 13:24
E' praticamente un affare concluso, per quanto l'ufficializzazione non sembra destinata ad arrivare a brevissimo: il nuovo allenatore dei rossoneri sarà Marco Bernardini, in uscita dal Trastevere, anche il portale che registra i movimenti di tutti i calciatori e allenatori lo dà come ormai alla Lucchese