Aggiungi Gazzetta Lucchese tra le tue fonti preferite

Porta Elisa News
mercoledì, 3 giugno 2026, 13:43
Google ha introdotto una nuova funzione che avrà un impatto sulla lettura delle notizie: “Fonti preferite” permette di scegliere direttamente quali siti internet far comparire più spesso nelle proprie ricerche. Se vuoi che le nostre notizie ti arrivino con ancora maggiore frequenza, devi aggiungere www.gazzettalucchese.it nelle tue preferenze. Ecco come fare.
Per iniziare, cercate un argomento di attualità su Google. Cliccate sull'icona a forma di stella accanto alla sezione Notizie principali, scegliete Gazzetta Lucchese tra le vostre fonti preferite e aggiungetela al vostro elenco. A questo punto aggiornate i risultati. Una volta selezionate le fonti, queste appariranno più frequentemente nella sezione Notizie principali o nella sezione dedicata "Dalle tue fonti" nella pagina dei risultati di ricerca. Continuerete a visualizzare anche i contenuti provenienti da altri siti e potrete gestire le vostre preferenze in qualsiasi momento.
martedì, 2 giugno 2026, 09:15
Mentre la società rossonera è intenta, dopo essersi assicurata il nuovo tecnico, ad allestire la formazione per il prossimo campionato, cominciano ad approssimarsi le scadenze per l'iscrizione. Le domande di ammissione al campionato di Serie D dovranno essere presentate dal 4 al 10 luglio: ecco le scadenze
venerdì, 29 maggio 2026, 08:59
Il loro abbattimento, essendo in stato grave criticità statica, è funzionale per ottenere il via libera della commissione di vigilanza per l'agibilità nel prossimo campionato di calcio di Serie D, dove l'illuminazione non è obbligatoria
martedì, 26 maggio 2026, 09:03
Dopo l'arrivo, ormai manca solo l'ufficialità, del nuovo giovane tecnico Marco Bernardini, reduce da un secondo posto in Serie D con il Trastevere, che è destinato a portarsi a Lucca una parte del suo staff, ma, a quanto sembra, non l'allenatore in seconda, ecco che impazzano i nomi per...
venerdì, 22 maggio 2026, 15:10
Nuovo faccia a faccia Comune-Lucchese per la ristrutturazione dello stadio: una delegazione del club, capitanata dal patron Matteo Brunori, si è recata nuovamente a Palazzo Orsetti per un'ulteriore interlocuzione con dirigenti e amministratori comunali