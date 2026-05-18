Porta Elisa, affidato il servizio di coordinamento in fase di progettazione ed esecuzione per la demolizione

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martedì, 26 maggio 2026, 09:03

Dopo l'arrivo, ormai manca solo l'ufficialità, del nuovo giovane tecnico Marco Bernardini, reduce da un secondo posto in Serie D con il Trastevere, che è destinato a portarsi a Lucca una parte del suo staff, ma, a quanto sembra, non l'allenatore in seconda, ecco che impazzano i nomi per...

venerdì, 22 maggio 2026, 15:10

Nuovo faccia a faccia Comune-Lucchese per la ristrutturazione dello stadio: una delegazione del club, capitanata dal patron Matteo Brunori, si è recata nuovamente a Palazzo Orsetti per un'ulteriore interlocuzione con dirigenti e amministratori comunali

martedì, 19 maggio 2026, 13:24

E' praticamente un affare concluso, per quanto l'ufficializzazione non sembra destinata ad arrivare a brevissimo: il nuovo allenatore dei rossoneri sarà Marco Bernardini, in uscita dal Trastevere, anche il portale che registra i movimenti di tutti i calciatori e allenatori lo dà come ormai alla Lucchese

lunedì, 18 maggio 2026, 19:07

Per il suo futuro prossimo la Lucchese sembra ormai aver puntato senza incertezze sul tecnico Marco Bernardini, che proprio ieri ha concluso la sua stagione al Trastevere perdendo la finale playoff contro il Monastir: l'accordo dovrebbe essere ormai cosa fatta