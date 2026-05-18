Porta Elisa, affidato il servizio di coordinamento in fase di progettazione ed esecuzione per la demolizione

Porta Elisa News
venerdì, 29 maggio 2026, 08:59
Torri faro del Porta Elisa, affidato il servizio di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione per il progetto di demolizione delle torri che da anni sono in un grave stato di grave criticità statica non più sanabile in particolare per due delle quattro torri che risalgono agli anni '70 del secolo scorso.
Il loro abbattimento è funzionale proprio per ottenere il via libera della commissione di vigilanza per l'agibilità nel prossimo campionato di calcio di Serie D, dove l'illuminazione non è obbligatoria.
I lavori sono stati assegnati dal Comune di Lucca allo studio Luca Capecchi di Porcari per poco meno di 6000 euro. Dunque, il Porta Elisa nella prossima stagione non avrà le torri faro in attesa di verificare se il progetto di ristrutturazione dello stadio che l'attuale proprietà della Lucchese intende formalmente proporre al Comune nelle prossime settimane decollerà. Il Comune, come si ricorderà, ha comunque messo a bilancio lo scorso anno un importo di 2,8 milioni per i lavori: se il progetto stadio andrà avanti saranno in qualche modo inglobati in esso, altrimenti la nuova illuminazione ha già comunque la sua copertura finanziaria.
martedì, 26 maggio 2026, 09:03
Dopo l'arrivo, ormai manca solo l'ufficialità, del nuovo giovane tecnico Marco Bernardini, reduce da un secondo posto in Serie D con il Trastevere, che è destinato a portarsi a Lucca una parte del suo staff, ma, a quanto sembra, non l'allenatore in seconda, ecco che impazzano i nomi per...
venerdì, 22 maggio 2026, 15:10
Nuovo faccia a faccia Comune-Lucchese per la ristrutturazione dello stadio: una delegazione del club, capitanata dal patron Matteo Brunori, si è recata nuovamente a Palazzo Orsetti per un'ulteriore interlocuzione con dirigenti e amministratori comunali
martedì, 19 maggio 2026, 13:24
E' praticamente un affare concluso, per quanto l'ufficializzazione non sembra destinata ad arrivare a brevissimo: il nuovo allenatore dei rossoneri sarà Marco Bernardini, in uscita dal Trastevere, anche il portale che registra i movimenti di tutti i calciatori e allenatori lo dà come ormai alla Lucchese
lunedì, 18 maggio 2026, 19:07
Per il suo futuro prossimo la Lucchese sembra ormai aver puntato senza incertezze sul tecnico Marco Bernardini, che proprio ieri ha concluso la sua stagione al Trastevere perdendo la finale playoff contro il Monastir: l'accordo dovrebbe essere ormai cosa fatta