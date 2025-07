Porta Elisa News



Mercato, le trattative sugli ex rossoneri

sabato, 5 luglio 2025, 08:44

di gianluca andreuccetti

Sembra sia trascorsa un'eternità dal playout vinto contro il Sestri Levante, eppure sono passati solo 43 giorni. Nel mezzo, il fallimento della Lucchese e il tracollo della trattativa con Affida, che ha portato alla mancata sopravvivenza tra i professionisti. Un'impresa che rimarrà per sempre nella storia della Pantera, ma che purtroppo è stata vanificata dalle questioni extracampo.

Da capire adesso quali saranno le prossime destinazioni dei calciatori che hanno contribuito alla salvezza sul campo della Lucchese. Seguendo i rumours degli ultimi giorni, Edoardo Antoni potrebbe rimanere in Serie C. Secondo Tuttomercatoweb, il classe 1999 è molto vicino al Livorno, neopromosso in terza serie. Arrivato lo scorso anno dal Tau, Antoni è stato uno dei punti fermi della formazione di Gorgone, collezionando 2 reti e 4 assist in 33 presenze. Ad un passo dagli amaranto ci sarebbe anche Nana Welbeck, pronto a ritagliarsi un ruolo da protagonista.

Permanenza in Serie C anche per Giorgio Galli, che dopo i sei mesi trascorsi a Lucca torna in Lombardia. Nelle scorse ore, il centrocampista ha firmato fino al 2028 con l'Alcione Milano. Chi con grande probabilità ripartirà dalla Serie D è Francesco Fedato. L'attaccante sembrerebbe ad un passo dal Treviso, formazione ambiziosa che ambisce al salto di categoria. Terzo addio alla Lucchese da parte del classe 1992, che ha vestito la casacca rossonera nella stagione 2011-12 nel 2021-22 e dal 2023 al 2025.

In stallo invece il futuro di mister Giorgio Gorgone. L'allenatore sembrava ad un passo dalla Triestina, con la trattativa che si sarebbe arenata a causa della situazione economica complessa del club alabardato.