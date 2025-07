Porta Elisa News



Iscrizione in Eccellenza: il 23 luglio, ultimo giorno

venerdì, 4 luglio 2025, 18:57

Dopo aver ufficializzato la disponibilità a inserire la nuova Lucchese in Eccellenza, la Figc, a firma del suo presidente Gabriele Gravina, ha comunicato oggi anche il termine ultimo per l'iscrizione: è il 23 luglio prossimo, entro le ore 17 nella sede di via Allegri a Roma. Un altro motivo che deve aver spinto l'amministrazione a non concedere più di sette giorni agli interessati per non trovarsi troppo a ridosso della scadenza ultima.

Nella nota indirizzata al sindaco Pardini, Gravina conferma la necessità di allegare un business plan con i requisiti organizzativi, patrimoniali e finanziari, i nomi dei soci e il piano triennale delle attività. Sempre entro il solito termine, la società interessata dovrà, inoltre, un assegno circolare non trasferibile di euro 150.000,00 (centocinquantamila/00) intestato alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a titolo di contributo ex art. 52, comma 10, delle N.O.I.F..

La documentazione dovrà essere accompagnata dalla lettera del sindaco di Lucca nella quale accredita la società evidenziando il gradimento della amministrazione comunale sul presupposto, tra l’altro, della solidità economico – finanziaria della compagine societaria e della serietà del progetto sportivo.