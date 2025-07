Porta Elisa News



Zucconi: "Occasione di rinascita, fiducia nel bando e nell'impegno delle Istituzioni per un rilancio all'altezza della città"

sabato, 5 luglio 2025, 15:35

Sulla vicenda della ripartenza del calcio rossonero interviene l'onorevole Riccardo Zucconi di Fratelli d'Italia, parlamentare del collegio di Lucca: "I recenti sviluppi riguardanti la Lucchese Calcio, dall'invio della comunicazione della FIGC al tempestivo Bando emesso dal Comune, credo consentano alla città di Lucca di ripartire per un vero rilancio del Club e fanno sperare che finalmente i tifosi ed appassionati rosso-neri possano essere ripagati delle tante difficoltà che hanno dovuto patire nel recente passato. Sono sviluppi che destano anche l'interesse di chi ha semplicemente a cuore Lucca: le squadre di calcio hanno sempre operato nel privato ma, gli effetti dei loro successi o meno si proiettano ben oltre e sono di evidente interesse pubblico. Il prestigio del club calcistico si riflette sempre, infatti, sulla immagine cittadina e costituisce un valore per tutti. Il fatto che giovedì mattina sia stato pubblicato celermente il bando, in cui è stato fissato il termine di 7 giorni allo scadere del quale il sindaco affiderà al privato le redini del nuovo club, è quindi un ottimo segnale di concretezza!"

"Credo poi che anche la solerte comunicazione della Federazione – aggiunge –vada nell'ottica non solo della migliore trasparenza ma anche della individuazione del soggetto più adatto - tra i vari imprenditori che mi risulta si siano fatti avanti e che certamente apprezzeranno l'impegno delle Istituzioni nel percorso obbligato da compiere - per risollevare finalmente una bella storia di calcio troppe volte tradita e mortificata negli ultimi anni da soggetti evidentemente inadeguati! Il deposito di un assegno a garanzia ed il deposito, da parte dei vari contendenti, di un piano industriale ambizioso ma realistico saranno, auspico, il modo più intelligente per selezionare chi dovrà riportare la Lucchese all'altezza di una Città che negli ultimi anni sta rafforzando in modo evidente, grazie al lavoro della giunta Pardini, la propria immagine ad ogni livello. La Lucchese ha bisogno di soci, amministratori e dirigenti che rappresentino con professionalità il volto bello di un grande sport, che riscaldino i tifosi e rilancino il vivaio giovanile per riavvicinare il calcio ed il Porta Elisa al tessuto sociale cittadino, alle imprese e a tutto il territorio provinciale".