Porta Elisa News



Bcl, Landucci decimo giocatore del roster

lunedì, 22 luglio 2024, 15:25

di palla a due

A portare il numero dei senior del Bcl a dieci è ancora una conferma, Alessandro Landucci, il più giovane dei giocatori alla corte di coach Olivieri.

Landucci è cresciuto e si è formato, fino a guadagnarsi il posto in prima squadra, facendosi tutta quanta la trafila delle giovanili, giocando anno dopo anno sempre ad alto livello, in qualsiasi categoria si trovasse. In molti lo ricordano piccolissimo anche in veste di spettatore scendere sul parquet negli intervalli o a fine delle partite per conquistare un dei tanti palloni presenti nelle ceste a bordo campo e poterlo poi lanciare a canestro.

E' un ragazzo con in dosso una passione sfrenata per il basket e per ogni attività strettamente collegata ad esso, tanto che da quest'anno, oltre a giocare, grazie ai suoi studi, farà parte anche dello staff tecnico del Basketball Club Lucca, in veste di preparatore per il settore giovanile. E' un classe 2004, di fatto il più giovane tra i senior, ma non manca certo di grinta, determinazione e un pizzico di sfrontatezza che gli permettono di tenere testa e anche superare giocatori con molta più esperienza di lui.

"Sono molto contento di continuare il mio percorso con il Bcl, – spiega – in questi tre anni passati in prima squadra da "under" ho avuto modo di crescere sia da un punto di vista tecnico che come persona. Mi sono sempre trovato molto bene nel gruppo e da ognuno dei miei compagni ho imparato qualcosa di importante. Ringrazio la società e l'allenatore per la fiducia che mi è stata data, facendomi entrare come "senior", questo è per me un grande stimolo per fare sempre meglio e impegnarmi al massimo. Inoltre sono grato alla società per avermi affidato il ruolo di preparatore atletico per alcuni dei gruppi del settore giovanile, dandomi così la possibilità di mettere già ora in pratica quello per cui sto studiando. Sono pieno di entusiasmo per la nuova stagione e fiducioso che come gruppo faremo un buon campionato!".