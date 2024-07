Porta Elisa News



Mercato, Bombagi dà il suo ok al trasferimento a Lucca

venerdì, 26 luglio 2024, 18:24

di gianluca andreuccetti

L'amichevole disputata ieri sera contro il Castelnuovo è stato l'ultimo atto della prima parte del ritiro della Lucchese, che adesso proseguirà la preparazione a San Giuliano Terme. A tenere banco è il mercato, con il Ds Ferrarese che è al lavoro per regalare a mister Gorgone nuovi colpi in entrata.

In mezzo al campo, salgono le quotazioni dell'esperto Francesco Bombagi. Secondo quanto appreso dalla nostra redazione, il centrocampista avrebbe dato piena disponibilità al trasferimento a Lucca. Le parti sono al lavoro per trovare la quadra di una trattativa non semplice, considerando anche l'ingaggio importante percepito dal classe 1989. Sul calciatore, ci sarebbe da registrare anche l'interessamento di altre squadre, con i rossoneri che però al momento sarebbero in vantaggio. Da un punto di vista tattico, il 34enne può ricoprire sia il ruolo di centrocampista, che quello di trequartista e all'occorrenza di esterno destro. Vedremo se nelle prossime ore ci saranno delle novità.

Manca solo l'ufficialità invece per Lorenzo Palmisani alla Lucchese. Il portiere dovrebbe firmare nel week end e unirsi alla formazione allenata da mister Gorgone. Il classe 2004 arriva dal Frosinone in prestito. Da monitorare anche il possibile ritorno in rossonero di Simone Cangianiello. Ferrarese è al lavoro anche per regalare alla Lucchese una nuova prima punta. Negli ultimi giorni, si sarebbe raffreddata la pista che porta ad Andrea Magrassi del Cittadella.