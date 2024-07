Porta Elisa News



Campionato, l'esordio sarà a Pineto

lunedì, 15 luglio 2024, 11:11

Ufficializzato, dopo il girone, anche il calendario del prossimo campionato dei rossoneri. Questa mattina, presso la sede della Lega Pro di Firenze è stato reso noto il calendario del campionato che inizierà il 25 agosto prossimo e si concluderà il 27 aprile 2025 (come stagione regolare, poi ci saranno play off e play out). Tre i turni infrasettimanali:

La Lucchese farà il suo esordio in trasferta a Pineto il 25 agosto (salvo anticipi-posticipi) mentre la prima in casa sarà con il Gubbio la settimana successiva e a seguire la classica trasferta di Ferrara. Il campionato si chiuderà in casa contro la Torres.

1° Giornata and. 25/8/24 rit. 22/12/24

Pineto-Lucchese

2° Giornata and. 1/9/24 rit. 5/1/25

Lucchese-Gubbio

3° Giornata and. 8/9/24 rit. 12/1/25

Spal-Lucchese

4° Giornata and. 15/9/24 rit. 19/1/25

Lucchese-Rimini

5° Giornata and. 22/9/24 rit. 26/1/25

Ascoli-Lucchese

6° Giornata and. 25/9/24 rit. 2/2/25

Lucchese-Pianese

7° Giornata and. 29/9/24 rit. 9/2/25

Lucchese-Milan B

8° Giornata and. 6/10/24 rit. 16/2/25

Perugia-Lucchese

9° Giornata and. 13/10/24 rit. 23/2/25

Lucchese-Sestri Levante

10° Giornata and. 20/10/24 rit. 2/3/25

Carpi-Lucchese

11° Giornata and. 27/10/24 rit. 9/3/25

Lucchese-Pescara

12° Giornata and. 30/10/24 rit. 12/3/25

Entella-Lucchese

13° Giornata and. 3/11/24 rit. 16/3/25

Campobasso-Lucchese

14° Giornata and. 10/11/24 rit. 23/3/25

Lucchese-Legnago

15° Giornata and. 17/11/24 rit. 30/3/25

Ternana-Lucchese

16° Giornata and. 24/11/24 rit. 6/4/25

Lucchese-Pontedera

17° Giornata and. 1 /12/24 rit. 13/4/25

Vis Pesaro-Lucchese

18° Giornata and. 8/12/24 rit. 19/4/25

Lucchese-Arezzo

19° Giornata and. 15/12/24 rit. 27/4/25

Torres-Lucchese