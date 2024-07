Frara torna al Frosinone

Altri articoli in Porta Elisa News

martedì, 30 luglio 2024, 11:56

Il sindaco: "Da parte dell'amministrazione comunale c'è, come sempre, massima disponibilità a collaborare. L'interrogazione della minoranza sulla società rossonera? Risponderò, anche se fa sorridere sapere che è presentata da persone che non sanno nemmeno dov'è lo stadio e che per anni non hanno fatto nulla per la Lucchese"

lunedì, 29 luglio 2024, 19:16

Si accende il mercato della Lucchese. Dopo aver definito l'arrivo di Palmisani, il ds Ferrarese è pronto ad un doppio colpo in entrata: la Lucchese ha definito l'arrivo a centrocampo di Nana Welbeck dal Catania ed è in dirittura d'arrivo anche Francesco Bombagi dal Mantova

lunedì, 29 luglio 2024, 13:01

Il portiere classe 2004 in mattinata ha firmato il prolungamento di contratto con il Frosinone ed è già in viaggio per raggiungere il campo di allenamento della Pantera, dove si metterà a disposizione di mister Gorgone. Palmisani arriva alla Lucchese con la formula del prestito secco

lunedì, 29 luglio 2024, 11:51

La Lega Pro ha comunicato gli orari e i giorni dei primi sette turni di campionato: la Lucchese farà il suo esordio in serale, venerdì 23 agosto alle ore 20,45 a Pineto. Stesso orario e stesso giorno anche per l'esordio al Porta Elisa della settimana successiva. Ecco il quadro completo