Porta Elisa News



Lucchese. il ritiro quasi al giro di boa

venerdì, 19 luglio 2024, 08:11

Archiviata la vicenda Pedretti – la trattativa si è arenata in sede martedì, quando gli emissari dell'imprenditore francese hanno, chiesto in cambio del 30 per cento delle quote, la gestione sportiva (avrebbe significato con ogni probabilità l'uscita di scena del direttore sportivo e allenatore attuali) – la Lucchese si rituffa sulla nuova stagione.

Al Ciocco ormai siamo quasi a metà ritiro, e a breve dovranno essere tirare le somme anche su coloro che erano stati aggregati in prova, mentre si attende l'arrivo di Palmisani e probabilmente di un altro centrocampista. Per la punta, servirà pazienza: senza vendite di alcuni di coloro che sono in rosa, è tutto molto difficile, visto che l'indice di liquidità, per ora, non consente movimenti importanti.

Nel frattempo, è stata ufficializzata la conferma del fisioterapista Massimo Arbuti, mentre non è chiaro ancora, e non è un dettaglio, chi siano il medico e il massaggiatore, figure centrali in una qualunque squadra di calcio, anche tra i dilettanti.

La prima uscita stagionale è prevista al termine del ritiro a Castelnuovo, il 25 luglio, poi, il 2 agosto, dovrebbe essere confermata una amichevole con la Fiorentina al Viola Park: poco più di una settimana dopo, l'11, il via alla stagione ufficiale con la gara di Coppa Italia a Vercelli.