Lucchese, prime sedute di allenamento al Ciocco

lunedì, 15 luglio 2024, 18:37

Pronti, via! E' ufficialmente iniziato il ritiro della Lucchese in preparazione del prossimo campionato. I rossoneri sono giunti al Ciocco nella serata di ieri, ma solo oggi hanno iniziato a lavorare. Due le sedute odierne, e sarà così anche nei prossimi giorni, con i giocatori che hanno svolto lavoro in palestra alla mattina e sul campo il pomeriggio.

Forza e esercizi aerobici debitamente miscelati, con attenzione anche al lavoro tattico già dalle primissime sedute. Agli ordini di mister Gorgone, carico per la nuova avventura, 24 giocatori, alcuni dei quali in prova. A breve, però, potrebbe essere ufficializzato qualche nuovo arrivo, mentre le situazioni di alcuni dei presenti al ritiro sono da monitorare, sia tra coloro che sono in prova sia tra chi è sotto contratto. Il mercato è ancora lungo.