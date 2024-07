Porta Elisa News



Lucchese, un nuovo socio dietro l'angolo?

domenica, 14 luglio 2024, 07:24

di fabrizio vincenti

Arrivano i francesi? Nel prossimo futuro il club rossonero potrebbe entrare un imprenditore francese di origine italiana. Sarebbero infatti entrate nel vivo le trattative per il passaggio di un pacchetto di minoranza (almeno inizialmente) del club dalle società del Gruppo Bulgarella nelle mani dell'imprenditore francese Alain Pedretti, un modo per rinforzare il sodalizio e ripartire gli oneri. Le parti sarebbero in contatto ormai da qualche settimana e lo stesso Pedretti, raggiunto telefonicamente dal nostro giornale, non smentisce, rinviando eventuali dichiarazioni ai prossimi giorni, complice anche il fatto che non parla fluentemente la nostra lingua. Pedretti vanta un patrimonio immobiliare ingente a cui si uniscono risorse in criptovalute e asset digitali: Alain Pedretti, è uomo che in passato ha maturato importanti esperienze come proprietario nel mondo del calcio: la prima, la più rilevante, nel Cannes, quando, nei primi anni '90 del secolo scorso la squadra era nella massima serie francese e tra le sue fila vantava un giovane di nome Zinedine Zidane, a cui, proprio Pedretti, regalò una Renault in occasione del suo primo gol tra i professionisti. Conclusa quell'avventura, Pedretti si sposta al Neuchatel nella serie A svizzera dove rimane qualche anno a inizio Duemila.

Poi ricompare in Italia, nel 2023 per tentare la scalata all'Alessandria (è a metà strada tra la sua casa di Montecarlo e quella in Svizzera, spiega) in compagnia di Enea Benedetto (in passato protagonista di un fallito tentativo di acquisto del Torino): Pedretti al 40 per cento, il resto a Benedetto. La situazione è totalmente compromessa e tra i due tira aria di rottura già in estate. Così, a novembre scorso Pedretti cede tutto a Benedetto e, nonostante aver versato parecchi soldi per tenere a galla il club grigio che se la passa malissimo, subisce un mese di inibizione dalla Figc per non aver depositato “la documentazione completa e idonea a comprovare i requisiti di onorabilità nonché la documentazione sufficiente a comprovare, anche sotto il profilo sostanziale, il requisito di solidità finanziaria”. Sembra si sposti a Novara, ma non se ne fa di nulla.

Come noto, il capitale sociale della Lucchese è ripartito tra tre società del Gruppo Bulgarella che ha rilevato il club nel marzo dello scorso anno: con il 46 per cento delle quote sono Immobiliare Pisa srl e La Tonnara srl, mentre all'8 per cento è Immobiliare Ponte srl che nel 2023 ha apportato un immobile (un albergo attualmente non attivo a San Giuliano Terme) e che è stato valutato oltre 4 milioni di euro nel capitale sociale rossonero, una parte di esso è servito per ripianare la perdita di esercizio.