Mercato, è fatta per Antoni

lunedì, 8 luglio 2024, 22:22

Una trattativa durata 40 e passa giorni, ma che alla fine ha avuto esito positivo: Edoardo Antoni, terzino sinistro che nell'ultimo anno ha militato al Tau Calcio in Serie D, è destinato a vestire il rossonero. L'accordo definitivo è di poche ore fa, dopo che sono state appianate le ultime distanze, e manca soltanto l'ufficializzazione per quello che sarà il primo rinforzo per la nuova stagione destinata a cominciare lunedì prossimo.

Il classe 1999 nativo proprio di Lucca, nelle ultime due stagioni è stato uno dei protagonisti del Tau Calcio in Serie D. Quest'anno, il classe 1999 ha totalizzato 2 reti e 4 assist in 30 presenze, contribuendo in maniera rilevante alla grande cavalcata degli altopascesi. Da un punto di vista tattico, il 24 enne è un calciatore duttile, in grado di ricoprire sia il ruolo di terzino destro e sinistro e di esterno di centrocampo.