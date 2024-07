Porta Elisa News



Mercato, il Sorrento si fa avanti per Guadagni

mercoledì, 10 luglio 2024, 17:15

di gianluca andreuccetti

Potrebbe essere arrivata ai titoli di coda l'avventura di Giuseppe Guadagni alla Lucchese. Come riporta Tutto Mercato Web e confermato dalle verifiche fatte dalla nostra redazione, l'esterno offensivo sarebbe vicino all'addio. Il classe 2001 potrebbe lasciare Lucca per approdare al Sorrento del neo tecnico Barillari con un contratto biennale. I costieri sono reduci da un'annata sorprendente, chiusa con la qualificazione ai playoff.

Arrivato nell'estate del 2023 dall'Avellino, Guadagni è stato protagonista di una stagione molto altalenante. Dopo un inizio nel complesso positivo(2 reti e 1 assist in 8 partite), con il passare delle partite ha perso la brillantezza che lo aveva contraddistinto, mostrando discontinuità. In Serie C, Guadagni ha vestito anche le maglie di Paganese, Avellino e Recanatese. Il suo trasferimento potrebbe concretizzarsi con la formula della cessione a titolo definitivo. Rimanendo sull'asse Lucca-Sorrento, sembra invece tramontata la permanenza in Campania di Mario Ravasio. Lo scorso anno, l'attaccante ha segnato 12 reti in 38 presenze nel girone C di Serie C: il classe 1998 tornerà, salvo colpi di scena, alla Lucchese.