Mercato, Palmisani in viaggio verso Lucca

lunedì, 29 luglio 2024, 13:01

di gianluca andreuccetti

Colpo in entrata per la Lucchese: secondo quanto raccolto dalla nostra redazione, si è sbloccato l'arrivo di Lorenzo Palmisani che a breve diventerà un nuovo calciatore dei rossoneri. Il portiere classe 2004 in mattinata ha firmato il prolungamento di contratto con il Frosinone ed è già in viaggio per raggiungere il campo di allenamento della Pantera a San Giuliano Terme, dove si metterà a disposizione di mister Gorgone. Palmisani arriva alla Lucchese con la formula del prestito secco.

Nato il 12 giugno 2004, Palmisani è cresciuto nel vivaio del Frosinone, mettendosi in mostra con la Primavera. Dopo l'exploit avuto nella stagione 2022-23, lo scorso anno ha vestito per sei mesi la maglia dell'Olbia in Serie C, totalizzando 1 presenza in Coppa Italia. Negli ultimi mesi della stagione 2023-24, è tornato al Frosinone, totalizzando 18 presenze in Primavera 1. Nel 2023, ha vinto con l'Italia U19 l'Europeo di categoria.