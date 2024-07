Porta Elisa News



Mercato, per la difesa avanzano Gasbarro e Botrini

venerdì, 12 luglio 2024, 16:37

di gianluca andreuccetti

Si accende il mercato in entrata della Lucchese. Secondo quanto raccolto dalla nostra redazione, i rossoneri sono vicini ad un nuovo colpo per la difesa: nello specifico, stiamo parlando di Andrea Gasbarro, nella seconda parte della scorsa stagione alla Virtus Francavilla. In carriera Gasbarro ha vestito tra le altre anche le maglie di Padova, Livorno e Pontedera. Da un punto di vista tattico, può ricoprire sia il ruolo di difensore centrale che quello di terzino sinistro. L'ufficialità potrebbe arrivare nelle prossime ore, con il classe 1995 che dovrebbe partire lunedì con la Lucchese in ritiro. Sarà lui il sostituto di Tiritiello, passato alla Virtus Entella.

Sempre per quanto riguarda il pacchetto arretrato, in questo week end dovrebbe arrivare anche l'ufficialità di Tommaso Botrini. Il difensore classe 2005 arriverà a Lucca, con grande probabilità, a titolo definitivo dall'Empoli. Un colpo in prospettiva per i rossoneri, che si assicurano un giovane che lo scorso anno ha fatto bene in Serie D. Anche Botrini dovrebbe partire subito per il ritiro del Ciocco. Sempre in entrata, la Lucchese avrebbe messo nel mirino Andrea Gemignani, terzino destro nelle ultime due stagioni ad Arzignano.

In uscita, ci potrebbe essere un colpo di scena per quanto riguarda Giorgio Tumbarello. Negli ultimi giorni, il centrocampista si sarebbe riavvicinato in maniera importante alla Lucchese. Il classe 1996 potrebbe quindi rinnovare con la Pantera. Sembra lontana invece la permanenza di Francesco Benassai.