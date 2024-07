Porta Elisa News



Mercato, per l'attacco servono prima le uscite

domenica, 21 luglio 2024, 08:59

di gianluca andreuccetti

La Lucchese al momento è un cantiere aperto. Sono diversi i nodi che il ds Ferrarese dovrà sciogliere in vista dell'esordio in Coppa Italia, programmato per l'11 agosto contro la Pro Vercelli. Per completare la rosa, manca ancora un portiere, un centrocampista, due esterni che possano sopperire agli addii di Russo e Guadagni, ma soprattutto una prima punta.

Il presidente Bulgarella a più riprese ha dichiarato di voler regalare un centravanti che permetta alla Lucchese di fare un importante salto di qualità. Lo scorso anno, i rossoneri hanno chiuso il campionato con uno dei peggiori attacchi del girone B e per questo motivo è necessario un cambio di passo. L'arrivo di una prima punta è condizionata però dall'uscita, innnanzitutto, di Ravasio. L'attaccante, rientrato a Lucca dopo l'esperienza positiva a Sorrento, avrebbe chiesto la cessione. Su di lui sarebbero attive diverse squadre di Serie C.

Una volta concretizzata la sua partenza, la Lucchese potrà iniziare a ragionare sul colpo in entrata. Secondo quanto raccolto dalla nostra redazione, i rossoneri avrebbero espresso interesse nei confronti di Andrea Magrassi del Cittadella. Nato a Dolo il 6 febbraio 1993, può vantare più di 180 presenze tra Serie C e Serie B. Alto 194 cm, nel 2020-21 Magrassi è stato il capocannoniere del girone A di Serie C con 15 reti, quando vestiva la maglia del Pontedera. Nell'ultima stagione, ha totalizzato 3 reti in 30 presenze con il Cittadella in Serie B. Un'operazione comunque non semplice, considerando che sul giocatore ci sarebbero altre squadre di Serie C.