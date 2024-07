Porta Elisa News



Mercato, pista calda sull'asse Lucca-Frosinone

martedì, 23 luglio 2024, 14:53

di gianluca andreuccetti

In casa Lucchese a tenere banco è il calciomercato. A meno di due giorni dalla fine del ritiro del Ciocco, il direttore sportivo Claudio Ferrarese è al lavoro per regalare a mister Gorgone nuovi rinforzi. Tra i pali, i rossoneri sono vicini all'arrivo di Lorenzo Palmisani dal Frosinone. L'ufficialità potrebbe arrivare nella seconda parte di questa settimana, ma al momento l'operazione non è chiusa. I ciociari sarebbero infatti alla ricerca di un suo sostituto. Il classe 2004 arriverà in prestito.

Sempre dal Frosinone, potrebbe concretizzarsi anche il ritorno di Simone Cangianiello. Il 20enne, che ha svolto il ritiro con la prima squadra gialloblù, è stato una delle rivelazione della Lucchese dello scorso anno, mettendo al referto 2 assist e 1 rete in 42 presenze. Un ritorno importante quello di Cangianiello, considerando la sua duttilità tattica. Sempre in mezzo al campo, nelle ultime ore i rossoneri avrebbero messo gli occhi su Alessandro Sala, rimasto svincolato dalla Pro Sesto. Nato a Sesto San Giovanni il 7 maggio 2001, è cresciuto nel vivaio del Milan, arrivando in biancoceleste nel 2021. Dopo aver raggiunto nel 2023 il terzo turno dei playoff, nell'ultima stagione Sala ha totalizzato 1 rete e 1 assist in 25 presenze, retrocedendo con la Pro Sesto in Serie D. Il 23enne può ricoprire sia il ruolo di interno di centrocampo che di trequartista. Al momento però non ci sarebbe niente di definito.

Uno dei giocatori che sembrerebbe in uscita è Francesco Fedato. L'esterno offensivo, reduce da un'annata caratterizzata da diversi infortuni, ha un contratto fino al 2025. Da monitorare quindi il suo futuro.