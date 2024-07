Porta Elisa News



Mercato, Tiritiello vicino al Trapani

martedì, 2 luglio 2024, 17:55

di gianluca andreuccetti

Ieri 1 luglio è iniziato ufficialmente la sessione estiva di calciomercato. L'obiettivo del direttore sportivo Ferrarese è quello di costruire una squadra che possa migliorare il risultato ottenuto lo scorso anno. Il girone, quello dei rossoneri, non sarà affatto semplice: sulla carta, sono diverse le squadre che punteranno alla promozione in Serie B.

Partendo dal mercato in entrata, secondo quanto raccolto dalla nostra redazione, la Lucchese al momento è in pole position per aggiudicarsi Lorenzo Palmisani dal Frosinone. La trattativa sta andando avanti e la Pantera potrebbe, a breve, accogliere in prestito il nuovo portiere. Un profilo gradito anche da mister Gorgone, con il quale il classe 2004 ha già lavorato durante la sua esperienza nella Primavera gialloblu. In difesa, rimane vicino l'arrivo di Edoardo Antoni. Negli ultimi giorni, ci sarebbero da registrare però dei rallentamenti, con l'ufficializzazione che non è ancora arrivata. Sempre per quanto riguarda il pacchetto arretrato, rimane calda la pista del giovane Tommaso Botrini dell'Empoli.

Come noto, sono diversi i giocatori che lasceranno la Lucchese. É saltato, per il momento, il passaggio di Giorgio Tumbarello alla Spal. Il centrocampista è stato nei giorni scorsi vicinissimo agli estensi. L'addio inaspettato del Ds Danzè è stato però decisivo per fermare l'operazione. Nelle ultime ore, si è aggiunta una nuova pretendente, ovvero il neopromosso ma ambizioso Campobasso. Rizzo Pinna, altro giocatore che ha lasciato la Lucchese a parametro zero, sarebbe sempre nell'orbita di due società di Serie B, ovvero Pisa e Cosenza. Il Trapani invece potrebbe riproporre in difesa il duo Benassai-Tiritiello, coppia che due anni fa ha fatto molto bene alla Lucchese. Il primo potrebbe arrivare in Sicilia a parametro zero. Mentre per Tiritiello, vincolato da un altro anno di contratto, sarà necessario trovare un accordo economico con la Pantera.