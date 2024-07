Porta Elisa News



Paolo Mele è il nuovo team manager della Lucchese

sabato, 13 luglio 2024, 17:49

Nuova stagione, nuovo team manager: la società rossonera ha annunciato l'ingaggio di Paolo Mele, che ha ricoperto per quattro stagioni quel ruolo nell'Olbia. Prende il posto di Riccardo Mocavini.

"La società Lucchese 1905 – si legge in una nota – annuncia l'ingresso di Paolo Mele nel ruolo di Team Manager per la stagione calcistica 2024/2025. Paolo Mele arriva alla Lucchese 1905 dopo un'esperienza di quattro stagioni all'Olbia, dove ha dimostrato eccellenti capacità di gestione e organizzazione.

"Abbiamo trovato una persona molto valida - ha affermato l'amministratore delegato Rossonero, Ray Lo Faso. - Siamo sicuri che nascerà un'ottima sinergia con me, con il direttore sportivo, con l'allenatore e con tutto l'ambiente". Benvenuto Paolo e in bocca al lupo per questa nuova avventura!".