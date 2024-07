Porta Elisa News



Si conclude il ritiro del Ciocco, stasera la prima amichevole

giovedì, 25 luglio 2024, 07:33

Dieci giorni intensi, a ranghi evidentemente incompleti visto che la squadra è ancora un cantiere, ma che sono serviti a mister Gorgone per impostare il lavoro in vista della nuova stagione: il ritiro del Ciocco va oggi in archivio. Nel pomeriggio la Lucchese si trasferirà a Castelnuovo dove, alle ore 18, disputerà la prima amichevole.

Da domani, e sino al 10 agosto, gli allenamenti si terranno allo stadio di San Giuliano Terme, in attesa del completamento dei lavori a Saltocchio. In questo periodo, in attesa dei rinforzi, i rossoneri saranno anche di scena il 2 di agosto al Viola Park contro la Primavera della Fiorentina (gara a porte chiuse) ma si cerca anche di organizzare un'altra amichevole prima dell'11 agosto, data della prima gara ufficiale, quella di Vercelli, valida per il primo turno di Coppa Italia.