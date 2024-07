Porta Elisa News



Ufficiale: Benassai passa al Trapani

lunedì, 15 luglio 2024, 11:31

E' arrivata l'ufficialità sul passaggio al Trapani dell'ex difensore rossonero Francesco Benassai: la trattativa, dopo il mancato rinnovo del giocatore, era ormai nel vivo da tempo ed oggi è arrivata alla sua conclusione.

Benassai ha disputato alla Lucchese, in due anni 61 gare, sono invece142 i gettoni totali in Serie C. Con la sua partenza, la Lucchese cambierà ora tutto il reparto centrale difensivo vista la contemporanea uscita di Tiritiello.