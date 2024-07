Porta Elisa News



Ufficiale: Tiritiello va all'Entella

martedì, 9 luglio 2024, 10:17

Era nell'aria da tempo, ora l'ufficializzazione: il capitano rossonero Andrea Tiritiello non è più un giocatore della Lucchese. Il difensore, che aveva ancora un anno di contratto, è stato ceduto all'Entella. Lo conferma in una nota la stessa società rossonera senza precisare i termini dell'accordo per il passaggio. Con la Lucchese ha disputato 72 partite realizzando 5 gol.

"La Lucchese 1905 – si legge nella nota – comunica ufficialmente di aver ceduto il giocatore Andrea Tiritiello alla Virtus Entella a titolo definitivo. La società ringrazia il giocatore per l'impegno e la professionalità dimostrate nei suoi anni in Rossonero, augurandogli le migliori fortune sportive e professionali".