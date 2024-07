Porta Elisa News



Ufficiale: Tumbarello rinnova

domenica, 14 luglio 2024, 15:12

Ora è ufficiale: Giorgio Tumbarello ha rinnovato con la Lucchese per due anni con opzione per un ulteriore stagione. In scadenza di contratto, il centrocampista ha trovato l'accordo con la società rossonera, dopo essere stato accostato a molte altre formazioni. Per due stagioni e mezzo (è arrivato a gennaio del campionato 2021-2022), Tumbarello è stato uno dei punti di forza con 84 presenze e due gol. Ora il rinnovo, si dice, con un importante ritocco economico.

"Tumbarello ancora in Rossonero! La Lucchese 1905 – si legge in una nota della società – comunica di aver trovato l'accordo con il giocatore Giorgio Tumbarello. Il centrocampista classe 96' ha firmato un contratto biennale con opzione per il terzo. Tumbarello sarà già a disposizione di mister Gorgone per il ritiro al Ciocco.

Felici di averti ancora con noi, in bocca al lupo Giorgio!".