Porta Elisa News



Ufficiale: Zoppi in rossonero

martedì, 9 luglio 2024, 13:23

Ecco il primo arrivo tra i giovani, un arrivo ufficializzato dalla stessa società rossonera: la Lucchese si è aggiudicata Daniel Zoppi, centrocampista esterno molto duttile classe 2004, scuola Monza che andrà a rafforzare il reparto mediano della formazione di mister Gorgone. Su di lui, si erano incentrate voci di un arrivo già da qualche giorno.

Zoppi ha iniziato la sua carriera nelle giovanili dell'Inter, per poi fare esperienza nelle Under 17 e 19 della Cremonese, nell'Under 19 del Cesena e, per ultima, nell'Under 19 del Monza dal quale arriva a titolo definitivo, firmando un contratto biennale fino a giugno 2026. Nell'ultima stagione, Zoppi è stato titolare dell'U19 brianzola, strappando la salvezza nel campionato di Primavera 1. Di seguito, il comunicato ufficiale della Lucchese:

"La Lucchese 1905 da il benvenuto in Rossonero a Daniel Zoppi. Centrocampista esterno molto duttile classe 2004, in arrivo dal Monza. Zoppi ha iniziato la sua carriera nelle giovanili dell'Inter, per poi fare esperienza nelle Under 17 e 19 della Cremonese, nell'Under 19 del Cesena e, per ultima, nell'Under 19 del Monza dal quale arriva a titolo definitivo, firmando un contratto biennale fino a giugno 2026. Benvenuto in Rossonero Daniel e in bocca al lupo!"