Ufficiale: Antoni firma per un anno

mercoledì, 10 luglio 2024, 13:58

Ora c'è anche l'ufficialità: Edoardo Antoni è un nuovo calciatore rossonero. Lo comunica la stessa Lucchese che ha firmato un contratto annuale con l'ex difensore, classe 1999, del Tau da lungo tempo nel mirino.

"La Lucchese 1905 – si legge in una nota – dà il benvenuto in Rossonero a Edoardo Antoni, terzino sinistro classe 1999, in arrivo dal Tau Calcio.Nell'ultima stagione Antoni ha messo a referto 4 gol e 6 assist in 33 presenze tra Campionato, Coppa Italia e Play Off. Antoni si aggiunge alla lista di Lucchesi Doc presenti in squadra insieme a Quirini e Fazzi. Benvenuto in Rossonero Edoardo e in bocca al lupo!".