Porta Elisa News



Lucchese: chi arriva, chi parte

sabato, 31 agosto 2024, 15:48

di gianluca andreuccetti

Con gli arrivi di Sasanelli e Catanese, si è conclusa la sessione estiva di calciomercato per la Lucchese. Due colpi, arrivati al ridosso dalla deadline, che vanno a completare la rosa a disposizione di mister Gorgone. Con la chiusura del mercato, è arrivato il momento di fare il punto sulla campagna acquisti della formazione rossonera.

Il ds Ferrarese ha optato per una strategia chiara, puntando su potenziali scommesse dalla Serie D, profili giovani e su alcuni profili esperti. In porta, spicca l'arrivo di Palmisani dal Frosinone. Il classe 2004, in queste prime partite ha dimostrato una buona personalità e qualità. Per quanto riguarda il pacchetto arretrato, sono arrivati Gasbarro, Frison, Botrini e Ciucci. Senza dimenticarci di Daniel Dumbravanu, prelevato pochi giorni fa dalla Spal. Sulle fasce, Ferrarese ha deciso di puntare sulla scommessa Antoni e su Gemignani, quest'ultimo arrivato da svincolato.

A centrocampo, sono arrivati due profili di esperienza come Welbeck (Catania) e Catanese (Arezzo). Non si è concretizzata la trattativa per Gioielli, calciatore che la Lucchese seguiva da più di un mese. Sulla trequarti, sono arrivati invece Saporiti (Potenza) e Giacchino. In attacco, la Lucchese ha prelevato Costantino (Catania), Selvini (Frosinone) e Sasanelli (Pescara). Da sottolineare che tutte e tre le trattative sono state definite con la formula del prestito.

Per quanto riguarda le cessioni, va detto che la Lucchese ha perso diversi giocatori importanti. In primis, l'ex capitano Andrea Tiritiello, passato alla Virtus Entella. La sua cessione ha portato diversi soldi nelle casse del club. Allo stesso tempo, va detto che, con il suo addio, Gorgone ha perso uno dei pilastri della difesa. Un altro che avrebbe fatto comodo, in quel ruolo, è Francesco Benassai. Il classe 1998, è passato a parametro zero al Trapani. In pezzo al campo, la Pantera ha perso anche Cangianiello, passato al Sorrento. In attacco, da registrare gli addii di Rizzo Pinna (Cosenza), Guadagni (Sorrento) e Ravasio (Cittadella). Inoltre, la Lucchese ha deciso di non puntare sul ritorno di Yeboah, passato al Monopoli.

Di seguito, la tabella completa degli acquisti e delle cessioni della Lucchese. ACQUISTI: Antoni (Tau Calcio), Botrini (Empoli), Welbeck (Catania), Palmisani (Frosinone), Saporiti (Potenza), Costantino (Catania), Gasbarro (Virtus Francavilla), Giacchino (svincolato), Gemignani (svincolato), Selvini (Frosinone), Dumbravanu (Spal), Catanese (Arezzo), Sasanelli (Pescara), Frison (svincolato), Ciucci (Ternana), Allegrucci (svincolato)

CESSIONI: Tiritiello (Virtus Entella), Guadagni (Sorrento), Russo (svincolato), Ravasio (Cittadella), Rizzo Pinna (svincolato), De Maria (Giana Erminio)