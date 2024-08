Porta Elisa News



Mercato: per Dumbravanu manca solo l'ufficialità

lunedì, 26 agosto 2024, 17:15

di gianluca andreuccetti

Tra quattro giorni si chiuderà ufficialmente la sessione estiva del calciomercato. L'obiettivo del Ds Ferrarese è quello di completare la rosa, in vista dell'esordio casalingo contro il Gubbio. La priorità rimangono le entrate, con diversi calciatori che però allo stesso tempo potrebbero lasciare Lucca.

Manca solo l'ufficialità e Daniel Dumbravanu sarà un nuovo calciatore della Lucchese. Il difensore classe 2001 lascerà la Spal e si unirà alla formazione allenata da mister Gorgone. Per lui si tratta di un ritorno, avendo vestito già la maglia rossonera nella stagione 2021-22. Dumbravanu andrà a rinforzare il pacchetto dei centrali di difesa, già formato da Fazzi, Sabbione, Botrini Frison e Gasbarro.

Sempre in entrata, nelle prossime ore potrebbe sbloccarsi definitivamente l'arrivo di Francesco Gioielli dal Napoli. Il classe 2004 è il profilo individuato da Ferrarese per rinforzare il centrocampo. Da capire quale sarà la formula dell'operazione., mentre continuano le trattative per Tonin.

Il nuovo nome accostato all'attacco della Lucchese è quello di Alessandro Selvini. Il 20enne, di proprietà del Frosinone, è un profilo che Gorgone conosce bene, avendolo già allenato con la Primavera gialloblù. Nato il 24 marzo 2004, Selvini è tra i giovani più interessanti usciti negli ultimi anni dal vivaio della società ciociara. Dopo l'esperienza poco fortunata con il Rimini, nella seconda parte della scorsa stagione è tornato alla Primavera del Frosinone, segnando 9 reti in 19 presenze. Da un punto di vista tattico, può ricoprire sia il ruolo di punta centrale che quella di esterno d'attacco.

Oltre a Magnaghi, in uscita ci sarebbe anche il nome di Malik Djibril. Secondo quanto raccolto dalla nostra redazione, su di lui ci sarebbe da registrare l'interessamento del Renate. Vedremo se questa trattativa si concretizzerà, o meno. Arrivato dal Vicenza nel 2023, lo scorso anno non ha trovato molto spazio all'interno delle gerarchie di Gorgone, collezionando 22 presenze.