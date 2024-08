Porta Elisa News



Chi rientra e chi se ne va: Cangianiello vicino al ritorno, Zoppi alla rescissione

mercoledì, 7 agosto 2024, 19:05

Gente che torna, gente che se ne va: si fa sempre più concreta la possibilità che Simone Cangianiello, lo scorso anno una delle poche note positive, torni alla Lucchese, il centrocampista di proprietà del Frosinone e' molto vicino a riabbracciare la maglia rossonera.

Sul piede di partenza, invece, un altro centrocampista, si tratta di Daniel Zoppi (nella foto) che da giorni non si vede agli allenamenti e che non ha partecipato alle amichevoli contro il Castelnuovo e la Fiorentina Primavera: per lui la rescissione, si vocifera per ragioni personali, sarebbe cosa ormai fatta e si attende solo l'ufficialità. La sua avventura in rossonero - e' stato il primo acquisto della stagione e proveniva dal Monza - e' durato lo spazio di pochissime settimane.