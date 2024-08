Porta Elisa News



Lavori in corso al Porta Elisa: sopralluogo dell'assessore Barsanti

giovedì, 8 agosto 2024, 23:23

Questa mattina si è svolto un sopralluogo dell'assessore allo sport Fabio Barsanti allo stadio Porta Elisa di Lucca assieme alla dirigente del settore lavori pubblici e ai tecnici comunali. In particolare sono stati verificati i lavori in corso che il Comune di Lucca si è impegnato a realizzare prima dell'inizio della stagione calcistica.

In particolare, si tratta dell'allargamento e adeguamento delle panchine a bordo campo, della sistemazione straordinaria del manto erboso e del rifacimento e adeguamento dell'impianto di videosorveglianza. Tutti gli interventi sono in linea con i tempi e saranno pronti per la stagione che sta per iniziare.