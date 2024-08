Porta Elisa News



L'avversario dei rossoneri: il Gubbio

giovedì, 29 agosto 2024, 08:17

di gianluca andreuccetti

Prima gara casalinga per la Lucchese, che venerdì alle 20:45 scende in campo contro il Gubbio, match valido per la 2^giornata del girone B di Serie C. Si preannuncia una sfida non semplice, contro una squadra che sembra avere tutte le carte in regola per ritagliarsi un ruolo da protagonista.

In estate, la società umbra ha optato per il cambio di guida tecnica, salutando Piero Braglia. Un allenatore di esperienza, che ha permesso al Gubbio di qualificarsi per due anni di fila ai playoff. Al suo posto, i rossoblù hanno puntato su Roberto Taurino, protagonista lo scorso anno della salvezza ai playout del Monopoli. In uscita c'è stato l'addio tra gli altri del portiere Vettorel, passato al Cosenza in Serie B. Al suo posto, è arrivato Venturi, dalla Casertana. Il neo Ds Degli Esposti, in entrata, ha piazzato dei colpi importanti per la categoria. In mezzo al campo, spiccano gli arrivi di Rosaia dall'Avellino e di Proietti. In attacco, il Gubbio ha deciso di puntare su Christian Tommasini, il quale nella scorsa stagione ha collezionato 9 reti in 31 presenze, tra Pescara e Monopoli.

All'esordio, gli eugubini hanno sconfitto il Sestri Levante, per 1-0. Nelle prime uscite stagionali, Taurino ha schierato la sua squadra con il 3-4-3 o in alternativa con il 3-4-2-1. L'ultimo successo della Lucchese contro il Gubbio risale al 7 settembre 2014, con la partita che terminò con il risultato di 2-0. Decisive, in quell'occasione, le reti di Nolè e Calcagni. Un tabù da sfatare per la Pantera, alla ricerca della prima vittoria stagionale.