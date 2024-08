Porta Elisa News



Lucchese, finalmente l'esordio al Porta Elisa

giovedì, 29 agosto 2024, 18:02

Sale l'attesa in vista della prima gara casalinga della Lucchese. I rossoneri, domani al Porta Elisa, affronteranno il Gubbio. Resta da capire, quale sarà l'undici iniziale che mister Gorgone deciderà di schierare. Tra infortuni e possibili partenze, sono diversi i nodi da sciogliere.

Il modulo, dovrebbe essere quello visto a Pineto, ovvero il 3-5-2. Tra i pali, si va verso la conferma di Palmisani. Al centro della difesa ci dovrebbe essere Gasbarro, mentre a sinistra Sabbione. Sul centrodestra, si preannuncia un ballottaggio tra Fazzi e Frison. Prima convocazione per Dumbravanu, che partirà dalla panchina.

In mezzo al campo, gli unici due che, sulla carta, sono sicuri del posto sono Welbeck e Tumbarello. Nel ruolo di mezz'ala sinistra, possibile riconferma per Visconti. Sulle due corsie, spazio ancora ad Antoni a sinistra e Quirini a destra. In attacco, nonostante i problemi degli ultimi giorni, potrebbe essere schierato titolare Costantino. A completare il reparto ci dovrebbe essere Fedato. Non è da escludere però un possibile impiego dall'inizio, al suo posto, di Selvini. Il giovane si è allenato tutta la settimana con gli uomini di Gorgone. Di seguito, la probabile formazione della Lucchese (3-5-2): Palmisani; Sabbione, Gasbarro, Fazzi; Antoni, Visconti, Welbeck, Tumbarello, Quirini; Fedato, Costantino.