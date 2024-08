Lucchese-Gubbio: 0-1 al 45' st Cinque minuti di recupero

Altri articoli in Porta Elisa News

venerdì, 30 agosto 2024, 23:22

Bene Palmisani che si conferma, decisamente male Gasbarro che porta la responsabilità del rigore. In avanti Fedato fa poco, mentre Costantino almeno ci prova. Fazzi ci mette la grinta: le pagelle di Gazzetta

venerdì, 30 agosto 2024, 23:18

Due arrivi in casa rossonera nelle ultime ore di mercato. Per quanto non ancora ufficializzati, arrivano alla Lucchese un nome d'esperienza a centrocampo come Giovanni Catanese, classe '93, dall'Arezzo, mentre da Pescara, per rinforzare un attacco a dir poco anemico, ecco Luca Sasanelli, classe 2004

venerdì, 30 agosto 2024, 23:12

Il tecnico rossonero amareggiato: "Cose negative, qualcosa di positivo, ma per il valore che siamo devo fare solo i complimenti ai ragazzi. Sono fiducioso per l'impegno e la determinazione, ma non basta per vincere. Sta anche a me cercare soluzioni diverse.

giovedì, 29 agosto 2024, 19:38

I rossoneri sarebbero vicini all'acquisto dell'attaccante Luca Sasanelli dal Pescara. La Pantera avrebbe battuto la concorrenza del Messina, club che milita nel girone. Sasanelli dovrebbe essere l'ultimo tassello, per quanto riguarda il reparto offensivo. Trattativa ancora aperta per Gioielli