Porta Elisa News



Mercato, si prova a stringere per Gioielli

sabato, 17 agosto 2024, 19:10

di gianluca andreuccetti

Manca poco all'esordio in campionato della Lucchese. I rossoneri scenderanno in campo venerdì 23 agosto alle ore 20:45 a Pineto. Intanto, la società ha reso noto il programma settimanale della formazione di Gorgone. La Pantera si allenerà tutti i giorni allo stadio di Saltocchio. La partenza per l'Abruzzo è prevista per giovedì pomeriggio. Il rientro invece è programmato per sabato 24 agosto.

Intanto, a tenere banco è sempre il calciomercato con il Ds Ferrarese che è al lavoro per completare la rosa. A centrocampo, continua il dialogo tra Lucchese e Napoli per Francesco Gioielli. Il classe 2004 è un dei profilo apprezzato dalla dirigenza rossonera, con la trattativa che sta andando avanti. Vedremo se la prossima sarà la settimana giusta per l'arrivo del giovane a Lucca. L'impressione però è che, prima di accogliere nuovi calciatori, la Lucchese debba vendere. Nei giorni scorsi si era parlato di un interessamento del Livorno per Gucher. Il centrocampista, attraverso un post pubblicato sul proprio profilo Instagram, ha smentito categoricamente ogni voce che lo vedrebbe vicino agli amaranto.

Spostandoci alla difesa, radiomercato avrebbe parlato di un possibile interessamento della Pantera nei confronti di Oliana della Carrarese. Il classe 1999 è arrivato a Carrara appena un mese fa, dal Sestri Levante. Su di lui ci sarebbe da registrare anche l'interessamento della Virtus Entella. A riportarlo è Tuttomercatoweb. Nato a Genova il 30 giugno 1999, Oliana è cresciuto nel settore giovanile della Sampdoria. Dopo aver vinto nel 2023 il campionato di Serie D con il Sestri Levante, lo scorso anno ha messo al referto 2 reti in 35 presenze, rivelandosi una delle sorprese del girone B di Serie C. Sebbene nasca come difensore centrale, Oliana può essere impiegato anche come terzino a destra o a sinistra.

Un altro profilo, sempre per la difesa, che la Lucchese avrebbe sondato è quello di Alessandro Bassoli della Spal. Il classe 1990 andrebbe ad aggiungere esperienza al reparto arretrato. Nella sua carriera, Bassoli può vantare più di 300 presenze tra i professionisti, con molte apparizioni maturate in Serie B. Da un punto di vista tattico, può essere schierato sia come difensore centrale che come terzino sinistro.