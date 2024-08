Porta Elisa News



Mercato, sul filo di lana arrivano Catanese e Sasanelli

venerdì, 30 agosto 2024, 23:18

Due arrivi in casa rossonera nelle ultime ore di mercato. Per quanto non ancora ufficializzati, arrivano alla Lucchese un nome d'esperienza a centrocampo come Giovanni Catanese, classe '93, dall'Arezzo, mentre da Pescara, per rinforzare un attacco a dir poco anemico, ecco Luca Sasanelli, classe 2004.

Soprattutto Catanese è destinato a alzare il livello di una formazione sino a questo momento dimostratasi, impegno a parte, decisamente mediocre. Il centrocampista ha sulle spalle tantissime gare in terza serie, solo con il Pontedera oltre 100, e potrebbe portare a modificare il modulo di Gorgone con un centrocampo a tre con Welbeck e Tumbarello. Sul fronte delle cessioni, niente da fare per Magnaghi che resta separato in casa: nelle ultime ore era entrato nel mirino del Rimini, ma non si concluso.