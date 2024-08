Porta Elisa News



Mister Gorgone: "Per vincere serve altro"

venerdì, 30 agosto 2024, 23:12

E' l'esordio che certo non si aspettava: Mister Gorgone non contento di come si è messa la gara ma anche dei limiti emersi: "A tratti siamo spariti nella ripresa, ma è stata una partita equilibrata, abbiamo avuto delle occasioni da sfruttare, e nonlo abbiamo fatto. Il rigore? Non l'ho rivisto ancora, come non ho rivisto il possibile fallo di mano sul tiro di Fazzi. Ma per vincere serve altro, bisogna essere più spietati quando capitano le occasioni".

"Sterilità? Oggi si è vista di più, sicuramente serve di più, – aggiunge – ma la squadra la partita l'ha fatta anche se a tratti. C'è meno ricerca del gioco rispetto allo scorso anno, ma in fase offensiva dobbiamo essere più efficaci, serve più qualità e più velocità. E poi serve più lucidità la palla scotta un pochino e alla seconda non può scottare. Cose negative, qualcosa di positivo, ma per il valore che siamo devo fare solo i complimenti ai ragazzi. Sono fiducioso per l'impegno e la determinazione, ma non basta per vincere le gare. Sta anche a me cercare soluzioni diverse. Costantino? Può salire di condizione, la nota positiva è che ho visto una squadra che ha umiltà e sacrificio e la curva, lo dico senza ruffianeria, perché ci è stata accanto con i nostri limiti. Ho sentito Taurino che pensa alla salvezza...".