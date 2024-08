Porta Elisa News



Mister Gorgone: "Voglio una squadra che giochi con spirito di sacrificio. Sul mercato..."

giovedì, 29 agosto 2024, 13:47

di gianluca andreuccetti

Vigilia di campionato per la Lucchese, che domani alle ore 20:45 scende in campo al Porta Elisa contro il Gubbio. Presenti per la conferenza pre gara sia mister Gorgone che Giorgio Tumbarello. In primis, a prendere la parola è stato il mister rossonero: "Costantino e Sabbione hanno recuperato e saranno della partita. Gasbarro rientrerà dopo la squalifica, ma valuterò se schierarlo dall'inizio. Nell'ultimo allenamento ha avuto un piccolo acciacco, quindi vedremo. Magnaghi? In settimana ha preso una botta al costato. A prescindere delle condizioni fisiche, valuterò se convocarlo o meno, per via del mercato. La sua mancata presenza nelle ultime due partite non è stata una mia scelta. Finché si allena con noi è un calciatore della Lucchese".

Il tecnico ha poi analizzato la sfida contro il Gubbio: " Lo scorso anno sono arrivati quinti. In estate ha perso diversi giocatori, ma rimane comunque una bella squadra. La scorsa settimana, gli umbri hanno vinto meritatamente contro il Sestri Levante. Che gara mi aspetto? A fare la differenza sarà l'atteggiamento e la fame di voler fare bene. I tifosi applaudiranno i giocatori, se metteranno in campo spirito di sacrificio ed energia. I neo arrivati Selvini e Dumbravanu saranno a disposizione".

Mancano ormai pochissime ore alla fine di mercato. Ecco il giudizio di mister Gorgone: "Molti giocatori non sono voluti venire a Lucca. Questo fatto purtroppo è oggettivo. Sono felice di chi è arrivato".

Come evidenziato nella prima partita, il problema della Lucchese rimane la fase realizzativa: "Le annate non sono tutte uguali. Nella stagione passata, in molte occasioni, siamo stato poco precisi sotto porta. È chiaro che ci sono giocatori più cattivi negli ultimi metri, rispetto ad altri".

Successivamente è intervenuto anche Giorgio Tumbarello: "Il prolungamento di contratto e l'assegnazione della fascia da capitano per me è una grande soddisfazione. Vuol dire che sia il mister che la società hanno fiducia nei miei confronti. Si sta creando un bel gruppo, con ragazzi fantastici e predisposti al lavoro. Il campionato? Non vedo una squadra nettamente superiore. Tutte le partite sono difficili".