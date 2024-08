Porta Elisa News



L'avversario dei rossoneri: il Pineto

mercoledì, 21 agosto 2024, 18:05

di gianluca andreuccetti

Si avvicina l'esordio in campionato della Lucchese. I rossoneri scenderanno in campo venerdì sera alle ore 20:45 allo stadio"Mimmo-Pavone" contro il Pineto. La Pantera, reduce dall'eliminazione in Coppa Italia Serie C, vuole partire con il piede giusto, contro un avversario sulla carta ostico.

Il Pineto potrebbe essere una delle dirette concorrenti della Pantera per un piazzamento nei playoff. L'obiettivo dei padroni di casa è quello di confermare quanto di buono fatto vedere lo scorso anno. Quest'estate, la società ha optato per il cambio di guida tecnica, non confermando per la stagione 2024-25 Roberto Beni. Al suo posto, è arrivato Mirko Cudini (nella foto), lo scorso anno al Foggia nel girone C. Il Pineto ha aperto questa stagione con una vittoria contro il Pescara, nel 1^turno della Coppa Italia Serie C. Pochi giorni fa, i biancoazzurri sono stati eliminati dalla competizione, per mano del Perugia. Una preseason fatta di alti e bassi, che rende indecifrabile lo stato di forma con il quale gli abruzzesi arriveranno alla sfida contro la Lucchese.

Per quanto riguarda il mercato, il colpo più importante è stato l'arrivo di Bruzzaniti dal Crotone. L'attaccante, ex di turno, viene da una stagione non esaltante con il Crotone. Il punto di forza è l'attacco. Il pericolo numero uno per la difesa della Pantera è Emilio Volpicelli. Nonostante le sirene di mercato, la prima punta potrebbe scendere in campo venerdì sera. Nell'ultima stagione, è stato il capocannoniere della squadra con 12 reti. Nelle prime due uscite, Cudini ha schierato la propria squadra con il 4-2-3-1 e il 3-4-3. L'ultimo confronto tra Lucchese e Pineto risale al 10 febbraio scorso, con la partita che terminò con il risultato di 1-1. In quell'occasione, Andrea Tiritiello regalò alla Pantera un pareggio in extremis.